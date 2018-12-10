دعوة صومالية لمساءلة رئيس البلاد

أعلن مجلس الشعب الصومالي الأحد أنه قدم اقتراحا لرئيس البرلمان بمساءلة رئيس البلاد محمد عبد الله، لكن الأسس التي بني عليها اقتراح المساءلة غير واضحة.



ونقلت وكالة رويترز عن أمين عام مجلس الشعب الصومالي عبد الكريم بوح، قوله في بيان "قدمنا اقتراحا بالمساءلة ضد رئيس جمهورية الصومال الاتحادية".



وينص الدستور على ضرورة أن يوقع 92 عضوا في البرلمان على الاقتراح قبل تقديمه لرئيس المجلس. وربما يناقش البرلمان هذا الاقتراح بعد أسبوع.



ويبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس الشعب الصومالي 275 عضوا، ويتعين موافقة ثلثي الأعضاء على اقتراح المساءلة لضمان نجاح هذا الإجراء.