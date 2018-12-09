تحرير 3372 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين يتعاطون مخدرات أثناء القيادة بالمنيا

تمكنت مباحث المرور بالمنيا من ضبط 3 آلاف و372 مخالفة مرورية مختلفة، و3 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة وذلك خلال حملات علي شوارع وميادين المحافظة لإعادة الانضباط المروري للشارع المنياوي.



كان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا تلقى إخطارا من العقيد عادل جلال مدير إدارة المرور بالمحافظة بنجاح مباحث المرور في ضبط 3 آلاف و372 مخالفة مرورية منها سيارات ودراجات بخارية بدون ترخيص أو بدون لوحات معدنية.



كما تم ضبط 3 سائقين يتعاطون ماد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة بالمحافظة بعد فحص عينة 53 سائقا في إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة بينما امتنع سائقان عن إجراء التحليل.