"القاهرة للصرف الصحى" تمنح درع وكتاب المئوية لرئيس هيئة الأرصاد الجوية

كرم المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للصرف الصحي، اليوم الأحد، الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بمنحه درع القاهرة للصرف الصحي، وكتاب المئوية الذي وثق منظومة الصرف بالقاهرة أكثر من مائة عام، وذلك للتعاون المتميز بين الهيئة والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك في إطار استمرار التنسيق والتعاون المثمر بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة خلال موسم سقوط الأمطار.

وقال حسن إن هيئة الأرصاد لعبت دورا كبيرا في اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة موسم الأمطار، حيث جاءت تحذيراتها قبل أيام من سقوط المطر على القاهرة.

بدوره، أكد منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي - الذي حضر التكريم - أن هيئة الأرصاد وفرت المعلومات التي ساعدت في اتخاذ القرار بالتواجد في نقاط التمركز لمواجهة آثار الأمطار.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن أهم واجبات الهيئة إتاحة المعلومات الدقيقة عن حاله الطقس والتغيرات المناخية كل ساعة وإخطار كافة الجهات المعنية بالدولة، موضحا أن الهيئة تسعى دائما لتطوير وتحديث الأجهزة ورفع مهارات وتدريب العنصر البشري لتحقيق المستهدف.

وأشار إلى أن الهيئة بصدد تحديث برامج تحدد نقاط تجمعات مياه الأمطار، وهذا من شأنه معاونة متخذي القرار في توجيه المعدات وفرق الطوارئ وإعادة انتشار المعدات بالشكل الأمثل.