boca juniors vs river plate | Superclásico LIVE STREAM
boca juniors vs river plate | Superclásico LIVE STREAM
boca juniors vs river plate | Superclásico LIVE STREAM
مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز بث مباشر
اليوم الأحد 9-12-2018 في كأس الليبرتادوريس، حيث يمكن متابعة البsث المباشر مباراة
ريفر بليت وبوكا جونيورز بدون تقطيع وتوقيت مباشر ريفر بليت وبوكا جونيورز في كأس الليبرتادوريس.
موعد ريفر بليت وبوكا جونيورز
10:30 مساءاً بتوقيت السعودية
.
9:30 مساءاً بتوقيت مصر .
8:30 مساءاً بتوقيت تونس
.
8:30 مساءاً بتوقيت الجزائر
.
8:30 مساءاً بتوقيت المغرب
.
11:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة ريفر بليت وبوكا جونيورز
ريفر بليت Vs
بوكا جونيورز.
البطولة : كأس الليبرتادوريس (النهائي).
القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 2 .
الملعب : سانتياجو برنابيو .
المعلقين : علي سعيد الكعبي + محمد حسين .
مشاهدة ريفر بليت وبوكا جونيورز
يبدا البث المباشر لمباراة مشاهدة مباراة ريفر بليت
وبوكا جونيورز بث مباشر اليوم 9-12-2018 في كأس الليبرتادوريس قبل انطلاق اللقاء بنصف
ساعة رجاء حفظ الرابط والعودة قبل المباراة.
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