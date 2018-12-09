رحلة اللاعبة سارة عصام من "الهندسة" للاحتراف بـ ستوك سيتى

نساء مصر محاربات، دائما يثبتن أمام العالم قوتهن وقدرتهن على التميز في شتى المجالات حتى الرياضة، منهن سارة عصام لاعبة المنتخب الوطنى لكرة القدم النسائية، وفريق ستوك سيتى، التي توجت بجائزة أفضل رياضية عربية لعام 2018، من مؤسسة لندن العربية.



فى عام 2015، انضمت اللاعبة لفريق الناشئات 13 سنة بوادي دجلة، وبعد تألقها انضمت إلى فريق الـ16 عاما، ولنجاحها الباهر في ثلاث دوريات انضمت لصفوف المنتخب المصري.



شاركت سارة عصام ضمن صفوف المنتخب في أكثر من 20 لقاء دولي، سواء كأس الأمم الإفريقية، وتصفيات كأس العالم.



لم تكتفي "سارة" بنجاحها لتستكمل مسيرتها من خلال سفرها لاستكمال لدراسة الهندسة في إنجلترا، واستغلت فرصة وجودها لإجراء الاختبار في أكثر من نادي منها ديري كاونتي، وبرمنجهام، وسندرلاند، وبالفعل خاضت عدة فترات معايشة إلى أن انضمت رسميًا لصفوف ستوك سيتي في سبتمبر العام الماضي، لتصبح اللاعبة المصرية الأولى التي تحترف في البريميرليج.



تتميز سارة عصام بانها تستطيع اللعب فى أكثر من مركز مثل المهاجم الصريح، وخط الوسط والجناح الأيمن.



وأعلنت مؤسسة لندن العربية، أسماء الفائزات بالمراكز الأولى فى كل المجالات، وجاءت أفضل رياضية من نصيب سارة عصام، بعدما أصبحت أول محترفة مصرية وعربية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات.











