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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:27 م

بريطانية توظف لصوصًا بمتجرها

بريطانية توظف لصوصًا
dostor.org/2426360

اتبعت امرأة بريطانية تمتلك متجرًا للملابس أسلوبًا جديدًا لعدم تعرضها للسرقة من خلال توظيف لصوص لسرقة المتجر.

ويكشف اللصوص لتلك المرأة عن كيفية قيامهم بسرقة المتجر فتقوم باتخاذ الإجراءات الاحتياطية لمنع وقوع أي سرقة لديها.

ونشرت مالكة المتجر إعلانًا تطلب فيه أشخاصًا يتحلون بمهارة عالية في سرقة الملابس، لتوظيفهم بأجر يبلغ 65 دولارًا في الساعة ومن المهام الرئيسية التي تنطوي عليها هذه الوظيفة، قيام اللصوص بسرقة الأشياء من المتجر على مدى عدة أسابيع، إضافة إلى إعداد تقرير يتضمن قائمة بالأشياء التي سرقوها، والطرق التي اتبعوها في عمليات السرقة.

وبحسب التقارير فإن صاحبة المتجر، خصصت مكافأة للصوص تتمثل في الاحتفاظ بثلاثة قطع من الملابس التي سرقوها، إضافة إلى رابتهم الشهري.

وأوضحت مالكة المتجر بأنها تتخذ نهجًا جديدًا لمنع السرقة من متجرها، بعد سنوات من المعاناة من هذه الظاهرة التي تكبدها خسائر كبيرة في موسم الأعياد.

وأضافت: "منذ بداية نوفمبر يصبح المتجر مكتظًا بالزبائن وتصعب مراقبته، لذا أبحث عن محترفين للمساعدة في تسليط الضوء على نقاط الضعف الأمنية، للحفاظ على أمن المتجر".

ولم يتضح بعد فيما إذا تمكنت المرأة من توظيف الأشخاص المطلوبين حتى الآن، بحسب ما نقل موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني.

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