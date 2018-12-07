أحصل على الذهب بالقفز مع "Party Jousting"

"Party Jousting" لعبة جديدة ممتعة مناسبة للأعمار من 12 وما فوق، من تطوير شركة "vikingfabian.com"، وتعمل على أجهزة "Xbox One"، وتعمد على محاولة اللاعب الحصول على عملات ذهبية من خلال القفز والتقاط هذه العملات، وتفادي الاصطدام بأجسام بعضها يؤدي لموته ونهاية اللعبة، والبعض الآخر يؤدى لإصابته.



هذه الأجسام بعضها يتحرك من أسفل لأعلى والبعض الآخر من أعلى لأسفل، أما اللاعب فيتحرك يمينا ويسارا بقفزات مختلفة.



وتحتوى اللعبة على عدة أوضاع هم: وضع المبارزة، وضع Bagatelle، وضع الكرة السيارة، وضع Match3، وضع الجولف، ولكل وضع مواصفاته الخاصة وصعوبتة.