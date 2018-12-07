القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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اقتصاد
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:46 ص

تقرير: 17.8 مليون دولار استثمارات دول الكوميسا في مصر خلال 2018

تقرير: 17.8 مليون
أ ش أ
dostor.org/2425975

ذكر تقرير للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لتجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" أن حجم استثمارات دول الكوميسا في مصر بلغت بنهاية أبريل 2018 نحو 8. 17 مليون دولار جاءت من دولتي كينيا وليبيا.

وأوضح التقرير الذي أعد بالتعاون مع مؤسسة "اف دي اي ماركت دوت كوم" للأبحاث أن تلك الاستثمارات جاءت من خلال مؤسستين هما ساجاتشي الكينية والمصرف العربي الدولي الذي تسهم فيه ليبيا، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات وفرت 51 فرصة عمل.

وأشار إلى أن حجم رأس مال المستثمر لشركة "ساجاتشي" الكينية التي تعمل في مجال تقديم الأبحاث لرجال الأعمال قد بلغ 6.8 مليون دولار ووفرت 15 وظيفة عمل.

وأضاف التقرير أن حجم رأس مال المستثمر للمصرف العربي الدولي الذي يساهم فيه المركزي الليبي في مصر بلغ 11 مليون دولار.

يذكر أن استثمارات الشركات المصرية في دول الكوميسا بلغت بنهاية أبريل 2018 نحو 4.37 مليار دولار، موزعة بين قطاعات ودول مختلفة.

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