اكتشاف مواهب وفنون شعبية وأمسية شعرية بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية، ورشة رسم للطبيعة ببيت ثقافة شبرا شهاب، وأقامت مكتبة كفر علي شرف الدين معرض للكتب النقدية حول كتابات الأديب نجيب محفوظ، وفي بيت ثقافة الخانكة معرض كتب لأعمال الشاعر حسن فتح الباب.



وفي مكتبة بتمدة عُقدت ورشة حكي لكتاب "فن المذاكرة" تأليف نجلاء محفوظ الذي يتحدث عن الطرق العلمية الفعالة لزيادة التحصيل الدراسي.



كما نظم قصر ثقافة بنها، أمسية شعرية بنادي الأدب أدارها الشاعر ماجد الهدهد، وبحضور الشعراء وائل نصر الدين، ناصر أبوغز، رضا غريب والفنان ياسر فريد.



ويواصل قصر ثقافة كفر شكر اكتشاف وتنمية المواهب بين طلاب المدارس، في عدة مجالات التواشيح الدينية والغناء الفردي والجماعي والعزف الفردي.



وشهد بيت ثقافة شبين القناطر نشاطا ثقافيا وفنيا مكثفا، بدأ بمحاضرة بعنوان "التدريب والتوجيه المهني لذوي الإعاقة" بالتعاون مع إدارة الشئون الاجتماعية بشبين تناولت تعريف مفهوم التأهيل المهني لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من تأمين فرصة عمل، ورشة رسم للأطفال، كما قدّمت فرقة الآلات الشعبية والمزمار البلدي حفلا فنيا بمركز شباب شبين القناطر.



وفي نادي الأدب نُظمت أمسية شعرية ومداخلات نقدية بجمعية صناع الحياة بقرية كفر طحا أدارها الشاعر عطا خليل الذي استهل بقصيدة "لما تلاقينا" ثم قصيدة "تحيا مصر" لمدحت العطار، "أمة خرساء" لعماد عبد المطلب كما القي الشاعر سامي خليفة قصيدة "ذكرياتي" و"جاري" لأسعد رزق، واختتمت الأمسية بعدة قصائد للشاعرة فاطمة عبدالعال.