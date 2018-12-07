"ثقافة بورسعيد" تناقش تأثير الموسيقى فى حياتنا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بورسعيد، حيث استقبل قصر ثقافة بورسعيد وفدا من طالبات مدرسة أحمد زويل للتعليم والتدريب المذدوج ببورفؤاد وأقيمت لهم محاضرة بعنوان "تأثير الموسيقى فى حياتنا" ألقاها الفنان رجب الشاذلى، ثم استمع إلى العديد من المواهب فى مجالات الغناء والشعر والإلقاء بإشراف أحمد الأمير.



كما أقامت مكتبة طفل القوات المسلحة ورشة فنية بعنوان "البيئة البورسعيدية"، أعقبها معرض لنتاج الورشة بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية نفذتها أمنية الزينى.