القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:43 ص

بالفيديو.. آمال ماهر تطرح برومو ألبومها الجديد "أصل الإحساس"

أمال ماهر
أمال ماهر
آيه عاطف
dostor.org/2425820

تعود الفنانة أمال ماهر على الساحة الفنية بعد فترة غياب طويلة بألبومها الجديد "أصل الإحساس"، حيث قامت بطرح البرومو الرسمي له تمهيدًا لطرحه بالأسواق، ويعد الإعلان عن هذا الألبوم بمثابة مفاجأه كبيرة للجمهور.

وتتعاون آمال مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين بالألبوم الذي يسبق طرحه حملة دعائية ضخمة مع إحدى شبكات المحمول الكبرى.

يذكر أن أخر ألبوماتها الفنية، ألبوم "ولاد النهاردة" والتي قامت بطرحه عام 2015، إضافة لأغنية "لو كان بخاطري أنا" والتي قامت بغنائها مع الفنان راشد الماجد عام 2016.

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