مصر توقع عدة اتفاقيات مع التمويل الدولية لدعم ريادة الأعمال

تنطلق أولى فعاليات منتدى أفريقيا 2018، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمدينة شرم الشيخ، السبت المقبل، خلال الفترة من 8 - 9 ديسمبر الجاري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتوقع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عددًا من الاتفاقيات مع مؤسسة التمويل الدولية في مجال التنمية المستدامة وريادة الأعمال، بغرض توفير فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة على مستوى محافظات مصر.



وكشفت مصادر، لـ"الدستور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروندي بول كاجام ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد، سيكونون متحدثين رئيسين بجلسة ريادة الأعمال للشباب، في ختام اليوم الأول من المنتدي افريقيا 2018 ؛ بحسب ماورد بجدول اعمال المنتدي.



وتعرض الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، رسالة المنتدي بالتنسيق مع الدكتور هبة سلامة، الرئيس الإقليمي لوكالة الاستثمار "كوميسا".



ويشارك في المنتدى، المقرر استمراره علي مدي يومين، ممثلي رؤساء وحكومات ورجال أعمال ومستثمرين عن البلدان الإفريقية ومندوبي المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية، من بينهم أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة القابضة وكريم عواد،مدير المجموعة المالية هيرميس، والدكتورة مني ذو الفقار،رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناه الصغر، ومحمد الاتربي، رئيس بنك مصر وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهشام عز العرب، رئيس التجاري الدولي CIB ورئيس اتحاد بنوك مصر، والمهندس احمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي، والمهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال ومنصور عامر، رئيس مجموعة عامر جروب، وناصف ساويرس رجل الأعمال.



وتعرض مصر علي هامش فعاليات المنتدي تطورات الشركة المصرية للتكرير كاكبر مشروع تعاون مع القطاعين العام والخاص، إذ يعد من أهم مشروعات صفقات تمويل البنية التحتية بمشاركة أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة القابضة، خلال فاعليات الجلسة الرئاسية المقرر أن تناقش سبل الاستثمار في افريقيا حيث ستعرض نجاح مشروع "المصرية للتكرير " بنحو 98.44%.



ويوفر المشروع منتجات نفطية عالية الجودة والقيمة لتغطية الاستهلاك المتزايد بالسوق المحلي بجانب خفض واردات مصر من السولار بنسبة تصل ما بين 30-40%.