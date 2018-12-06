15 مليون مسافر متوقع عبر مطار الكويت خلال 2018

توقع نائب المدير العام لشئون سلامة الطيران والنقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي المهندس عماد الجلوي اليوم الخميس، أن يتجاوز عدد المسافرين عبر مطار الكويت الدولي خلال 2018، حاجز الـ15 مليون مسافر.



وأضاف الجلوي- فى تصريح صحفى على هامش حفل (اليوم العالمي للطيران المدني)، والذي يصادف السابع من ديسمبر سنويا- أن الزيادة السنوية لعدد المسافرين عبر مطار الكويت الدولى، تتراوح ما بين 10 و12%، بنحو مليون مسافر.



وحول الخطط المستقبلية للطيران المدني الكويتى، قال الجلوى إن هناك خطة طموحة تتسق مع توجه البلاد في التحول إلى مركز مالي وتجاري، عبر إنشاء مرافق وبنى تحتية متطورة، موضحا أن البنى التحتية الطموحة، والمشروعات المدرجة على جدول خطة التنمية في رؤية (كويت جديدة 2035)، تتضمن مدينة للشحن الجوي، ومشروع المدرج الثالث، ومبنى الركاب الثاني (تيرمنال- 2)، فضلا عن مشروعات تم إنجازها والانتهاء منها، مثل مبنى الركاب (تي-4) الذي يعمل حاليا بشكل كامل ومنتظم.



أضاف أنه سيتم الانتهاء من تشييد (تيرمنال-2) الجاري تنفيذه حاليا في 2022، لافتًا إلى أن جميع المشروعات الجديدة، روعى فيها آخر المستجدات والتطورات والتكنولوجيا العالمية في قطاع النقل الجوي.