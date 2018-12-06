مجلس الأهلى يحسم مصير جوزيه وعرابى الإثنين.. ويوافق على بيع معلول فى يناير

إنهاء صفقة محمود وحيد.. ومفاوضات مع عمرو طارق

يعقد مجلس إدارة نادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، مساء الإثنين المقبل، اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بفريق الكرة الأول، بجانب آخر التطورات الإنشائية للفرع الجديد للنادى فى منطقة التجمع.

يأتى على رأس الملفات التى سيناقشها مجلس إدارة القلعة الحمراء فى اجتماع الإثنين، حسم استقالة الثنائى محمد فضل، مدير التعاقدات، وحسام غالى، المنسق العام، بعد رفضهما وجود هيثم عرابى فى قيادة لجنة التعاقدات.

كما يحسم «الخطيب»، خلال الاجتماع الأول له عقب عودته من ألمانيا، ملف المدير الفنى الجديد، بجانب التصديق على قرار تعيين سيد عبدالحفيظ مديرًا لقطاع الكرة، واعتماد التعاقد مع محمد محمود لاعب وادى دجلة. وفى ملف المدرب الجديد تحديدًا، يناقش رئيس الأهلى المفوض بملف الكرة، أسباب التراجع عن التعاقد مع بعض المدربين الأجانب، على رأسهم الأرجنتينى رامون دياز، ويعرض موافقة البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق، على تولى منصب المستشار الفنى لقطاع الكرة مع الجهاز الفنى الجديد، بتوصية من «عبدالحفيظ» وخالد مرتجى، عضو مجلس الإدارة.

من ناحية أخرى، حصل التونسى على معلول، الظهير الأيسر للفريق، على الضوء الأخضر من إدارة الأهلى، بالسماح له بالاحتراف الأوروبى، حال وصول عرض رسمى خلال الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وجاءت موافقة الإدارة بعد حسم صفقة محمود وحيد، الظهير الأيسر للمقاصة، بجانب وجود أيمن أشرف واستعادة حسين السيد المعار لفريق الاتفاق السعودى، مع إمكانية ضم لاعب إفريقى بدلًا من «معلول» فى وسط الملعب، بجانب المهاجم الإفريقى الذى يتكتم عليه مسئولو القلعة الحمراء بديلًا للمالى ساليف كوليبالى.

وحسم الأهلى صفقة انتقال «وحيد» مقابل حصول الفريق الفيومى على ٢٠ مليون جنيه، لمدة أربعة موسم ونصف الموسم، دون رحيل أى لاعب من «الأحمر» فى صفقة تبادلية.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة الحمراء فى منزل زميله بالفريق هانى سعيد، فيما قام عدلى القيعى، مستشار لجنة التسويق بالأهلى، بإنهاء تفاصيل الصفقة مع عصام سراج، مسئول التعاقدات بالفريق الفيومى.

وتفاضل إدارة الكرة بالنادى بين الثنائى أنيس البدرى، مهاجم الترجى التونسى، ومحمود بنحليب، مهاجم الرجاء المغربى، لتدعيم خط الهجوم فى يناير المقبل. وتلقى مسئولو الأهلى ترشيحات من وكيلى الثنائى، بعد نجاح تجربة «معلول» ووليد أزارو مع الأهلى.

ومن المقرر أن تتم مناقشة الصفقتين مع الجهاز الفنى المؤقت بقيادة محمد يوسف، خاصة أن إدارتى الترجى والرجاء حددتا ٢ مليون دولار لبيع أى لاعب فى يناير، فى الوقت الذى حددت فيه إدارة الكرة بالأهلى مليونًا و٥٠٠ ألف دولار لشراء مهاجم سوبر.

وفى سياق قريب، دخلت إدارة الأهلى فى مفاوضات مع عمرو طارق، مدافع المنتخب الوطنى وفريق أورلاندو سيتى الأمريكى، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم دفاعات الفريق.



