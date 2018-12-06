القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
10:11 م

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي
10:07 م

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي
10:03 م

كول كورة | coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي
الكابتن
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:09 م

مجلس الأهلى يحسم مصير جوزيه وعرابى الإثنين.. ويوافق على بيع معلول فى يناير

مجلس الأهلى يحسم
محمد خليفة- محمد الدكر
dostor.org/2425336

إنهاء صفقة محمود وحيد.. ومفاوضات مع عمرو طارق
يعقد مجلس إدارة نادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، مساء الإثنين المقبل، اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بفريق الكرة الأول، بجانب آخر التطورات الإنشائية للفرع الجديد للنادى فى منطقة التجمع.
يأتى على رأس الملفات التى سيناقشها مجلس إدارة القلعة الحمراء فى اجتماع الإثنين، حسم استقالة الثنائى محمد فضل، مدير التعاقدات، وحسام غالى، المنسق العام، بعد رفضهما وجود هيثم عرابى فى قيادة لجنة التعاقدات.
كما يحسم «الخطيب»، خلال الاجتماع الأول له عقب عودته من ألمانيا، ملف المدير الفنى الجديد، بجانب التصديق على قرار تعيين سيد عبدالحفيظ مديرًا لقطاع الكرة، واعتماد التعاقد مع محمد محمود لاعب وادى دجلة. وفى ملف المدرب الجديد تحديدًا، يناقش رئيس الأهلى المفوض بملف الكرة، أسباب التراجع عن التعاقد مع بعض المدربين الأجانب، على رأسهم الأرجنتينى رامون دياز، ويعرض موافقة البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق، على تولى منصب المستشار الفنى لقطاع الكرة مع الجهاز الفنى الجديد، بتوصية من «عبدالحفيظ» وخالد مرتجى، عضو مجلس الإدارة.
من ناحية أخرى، حصل التونسى على معلول، الظهير الأيسر للفريق، على الضوء الأخضر من إدارة الأهلى، بالسماح له بالاحتراف الأوروبى، حال وصول عرض رسمى خلال الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.
وجاءت موافقة الإدارة بعد حسم صفقة محمود وحيد، الظهير الأيسر للمقاصة، بجانب وجود أيمن أشرف واستعادة حسين السيد المعار لفريق الاتفاق السعودى، مع إمكانية ضم لاعب إفريقى بدلًا من «معلول» فى وسط الملعب، بجانب المهاجم الإفريقى الذى يتكتم عليه مسئولو القلعة الحمراء بديلًا للمالى ساليف كوليبالى.
وحسم الأهلى صفقة انتقال «وحيد» مقابل حصول الفريق الفيومى على ٢٠ مليون جنيه، لمدة أربعة موسم ونصف الموسم، دون رحيل أى لاعب من «الأحمر» فى صفقة تبادلية.
ووقع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة الحمراء فى منزل زميله بالفريق هانى سعيد، فيما قام عدلى القيعى، مستشار لجنة التسويق بالأهلى، بإنهاء تفاصيل الصفقة مع عصام سراج، مسئول التعاقدات بالفريق الفيومى.
وتفاضل إدارة الكرة بالنادى بين الثنائى أنيس البدرى، مهاجم الترجى التونسى، ومحمود بنحليب، مهاجم الرجاء المغربى، لتدعيم خط الهجوم فى يناير المقبل. وتلقى مسئولو الأهلى ترشيحات من وكيلى الثنائى، بعد نجاح تجربة «معلول» ووليد أزارو مع الأهلى.
ومن المقرر أن تتم مناقشة الصفقتين مع الجهاز الفنى المؤقت بقيادة محمد يوسف، خاصة أن إدارتى الترجى والرجاء حددتا ٢ مليون دولار لبيع أى لاعب فى يناير، فى الوقت الذى حددت فيه إدارة الكرة بالأهلى مليونًا و٥٠٠ ألف دولار لشراء مهاجم سوبر.
وفى سياق قريب، دخلت إدارة الأهلى فى مفاوضات مع عمرو طارق، مدافع المنتخب الوطنى وفريق أورلاندو سيتى الأمريكى، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم دفاعات الفريق.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي

منذ حوالي 23 ساعة

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين

منذ حوالي 23 ساعة

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي

منذ حوالي 23 ساعة

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي

منذ حوالي 23 ساعة

كول كورة | coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي

الآن

وزير البترول يتفقد موقع حريق مستودع "الإسكندرية للبترول"

واشنطن تتهم روسيا بإثارة "أزمة إنسانية كبرى في أوروبا"

وزيرة الهجرة تلتقي وزير العمل الأردني لبحث أوضاع العمالة المصرية

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمي في مصر

ads
الأكثر قراءة

On Sport مشاهدة مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى بث مباشر.. لايف HD بدون تقطيع Al Zamalek بث مباشر اليوم الدوري المصري

الزمالك مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم .. الزمالك يوتيوب .. يلا شوت Zamalek

بث مباشر.. الزمالك والمصري HD

اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم 6-12-2018 اون لاين | الدوري المصري

ألبومات الصور

إحنا آسفين يا نيدفيد

جماهير الأهلى.. حب تحت المطر

فيديو.. "الكاب" أبرز وسائل قاطنى الدقى للهروب من مياة الأمطار

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

ads
نجم الساعة

الخارجية: مصر لن تتهاون مع أكاذيب بيان مقررة مجلس حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

On Sport مشاهدة مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى بث مباشر.. لايف HD بدون تقطيع Al Zamalek بث مباشر اليوم الدوري المصري

الزمالك مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم .. الزمالك يوتيوب .. يلا شوت Zamalek

بث مباشر.. الزمالك والمصري HD

اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم 6-12-2018 اون لاين | الدوري المصري

كشكول

رئيس أسوان الأزهرية يزور الأنبا هدرا للإطمئنان على صحته

التعليم: وصول دفعات من التابلت بشكل أسبوعي

بالصور.. مؤسسة أهلية تعد قاعدة بيانات لـ 10ملايين مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة

المنوفية الأزهرية تطلق حملة لتجديد معاهد رياض الأطفال

ندوة للتعرف على أخلاق النبى بسوهاج الأزهرية

الأمصار

"السترات الحمراء".. تنتشر في شوارع تونس احتجاجا على الأوضاع

تحسبا لفوضى"السترات الصفراء".. فرنسا تنشر 65 ألف فرد أمن السبت المقبل

الحمد الله يدعو فرنسا إلى مقاطعة منتجات المستوطنات

أوكرانيا تنهي معاهدة الصداقة مع روسيا‎

"حماس" تثمن الجهود المبذولة لمواجهة مشروع القرار الأمريكي

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

هجمات إلكترونية يومية على مصرف "سبيربنك" الروسي

مشروب صباحي يحصن جسمك بفيتامين "د"

دراسة: قلوب الخنازير تنقذ حياة الإنسان

مباريات
الصحة

دراسة: رؤية صور الشرايين تحفز على الاهتمام بالصحة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎