يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

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يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

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يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

موعد مباراة ريال مدريد ومليلية اليوم

البطولة : كأس ملك إسبانيا

القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : نوفل باشي

الساعة : 5:15 مساء بتوقيت مصر

الساعة 6:15 مساء بتوقيت السعودية