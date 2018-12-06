القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:06 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

ريال مدريد ومليلية
ريال مدريد ومليلية
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يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
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يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
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يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
موعد مباراة ريال مدريد ومليلية اليوم
البطولة : كأس ملك إسبانيا
القنوات : بي ان سبورت 3
المعلق : نوفل باشي
الساعة : 5:15 مساء بتوقيت مصر
الساعة 6:15 مساء بتوقيت السعودية
يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

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