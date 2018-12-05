تأهل شباب قسنطينة وشبيبة الساورة لدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

بلغ شباب قسنطينة وشبيبة الساورة الجزائريان، اليوم الأربعاء، دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.



جاء تأهل شباب قسنطينة حامل لقب الدوري الجزائري، إثر فوزه على 1 صفر على مضيفه جامتل من جامبيا، في إياب الدور التمهيدي، علما بأن مباراة الذهاب حسمها التعادل السلبي.



وسجل عبد الفتاح بلقاسمي، الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة الأولى.



ويلتقي شباب قسنطينة مع نادي فايبرس الأوغندي في دور الـ.32 من جهة أخرى، فرض شبيبة الساورة التعادل السلبي على مضيفه سبورتينج جانوا، ليصعد للدور المقبل مستفيدا من فوزه 2 صفر ذهابا.



ويواجه شبيبة الساورة في الدور المقبل، منافسه اتحاد طنجة المغربي، في مباراة قوية عنوانها الندية والإثارة.