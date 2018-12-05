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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:15 م

"Rival Megagun" لعبة إطلاق نار بروح التسعينات

Rival Megagun لعبة
أحمد الجهينى
dostor.org/2424023

إذا كنت من محبي ألعاب تبادل إطلاق النار الكلاسيكية، فلابد وأن تجرب اللعبة الجديدة "Rival Megagun" التي تذكرنا بهذا النوع من الألعاب في التسعينات.

وهذه اللعبة التي تعمل على نظام ويندوز من تطوير شركة "Spacewave Software" حصلت على عدة جوائز عالمية، وفيها يقوم اللاعب بدور طيار يحاول تدمير بعض الأهداف من جهة، ويتحاشى الصواريخ والقذائف من جهة أخرى.

وتتيح اللعبة حركة "shmup" الكلاسيكية مع تطور تنافسي، وبشكل أساسي فإن اللعبة مخصصة للاعبين اثنين، يقوم أحدهما بدور "Megagun" والآخر هو منافسه "shmup" حيث تنقسم الشاشة بشكل رأسي، كما يمكن للاعب تحويل طائرته إلى سفينة مدرب عملاق "Mega Gunship" لغزو شاشة الخصم، ويمكن خوض معارك عبر الإنترنت وتحدي لاعبين من دول مختلفة، لكن هناك وضع "arcade" وهو مخصص للاعب واحد.

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