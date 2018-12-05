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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:48 ص

"مدبولي" يصدر قرارًا بتحديد مهام واختصاصات نواب وزيري التعليم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
dostor.org/2423286

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بشأن المهام والاختصاصات التي يتولاها نائبا وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم، ولشئون المعلمين، ونائبا وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، ولشئون البحث العلمي.

ونص القرار على أن يختص نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، بمعاونة الوزير في أداء كافة المهام والاختصاصات المتعلقة بالتعليم الفني، ومعاونة الوزير في الإشراف على إعداد مشروعات القرارات الخاصة بالتعليم الفني وفقًا للقوانين السارية، والتنسيق في مجال نشاط التعليم الفني مع الوزارات والجهات والهيئات الأخرى، والإشراف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الوزارة والجهات والهيئات التابعة لها في كافة المجالات المتعلقة بالتعليم الفني، ومتابعة تنفيذها، والتنسيق بين أعمال كافة الجهات التابعة للوزارة المضطلعة بالتعليم الفني، وكذلك تقييم أعمال ونشاطات التعليم الفني بالتشاور مع وكلاء الوزارة ورؤساء الدوائر والإدارات العامة ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة، وتقديم المقترحات بشأنها إلى الوزير، والاطلاع على التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة والمتعلقة بشئون التعليم الفني وإبداء الرأي بشأنها، ومتابعة تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل بين كافة قطاعات الوزارة والجهات القائمة على التعليم الفني، وتنفيذ المهام التي يكلفه بها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

بينما يتولى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، معاونة الوزير في أداء كافة المهام والاختصاصات المتعلقة بشئون المعلمين، ومعاونة الوزير في الإشراف على إعداد مشروعات القرارات الخاصة بالمعلمين وشئونهم وفقًا للقوانين السارية، والتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات الأخرى فيما يختص بالمعلمين وشئونهم، وكذا الاطلاع على التقارير والبحوث والدراسات المختصة بشئون المعلمين، وإبداء الرأي بشأنها، وتنفيذ المهام التي يكلفه بها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويتولى نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات المشاركة في إعداد الدراسات الإستراتيجية الخاصة بتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خريجي الجامعات، وربط تطوير واستحداث الكليات والبرامج والمناهج بتلك الدراسات، والمشاركة في إعداد الدراسات الإستراتيجية الخاصة بتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خريجي المعاهد والكليات الفنية، وربط تطوير واستحداث البرامج والمناهج والكليات الفنية بتلك الدراسات، ومتابعة خطط التوسع في الجامعات، وذلك في ضوء الدراسات الإستراتيجية الخاصة بتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خريجي الجامعات، ومتابعة خطط التوسع في إنشاء فروع للجامعات الدولية، ومتابعة لجان وأعمال المجلس الأعلى للجامعات، ورئاسة مجالس نواب الدراسات العليا والبحوث ونواب شئون التعليم والطلاب ونواب خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويتولى أيضا نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات وضع مقترح تطوير التشريعات والقواعد الخاصة بتعيين وترقية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات المصرية بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للدولة، والتنسيق مع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي فيما يخص التشريعات المماثلة للمراكز والمعاهد البحثية، ودراسة سبل تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية وتحسين كفاءة الإدارات الجامعية، واقتراح السياسات اللازمة لتحسين تصنيف الجامعات والكليات المصرية، والتنسيق مع القائمين على بنك المعرفة في جميع الأنشطة ذات الصلة بالجامعات، وتعظيم الاستفادة منه في توفير مراجع المقررات الجامعية، وكذا تعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية ومراكز التميز للجامعات المصرية من خلال إعداد قاعدة بيانات موحدة لتلك الإمكانات، كما يتولى أيضًا التنسيق مع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي لربط قاعدة البيانات المشار إليها مع قاعدة بيانات الإمكانات المعملية ومراكز التميز للمراكز والمعاهد البحثية المصرية، هذا بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطط البحثية بالجامعات، وتقييم الأداء البحثي الخاص بالجامعات المصرية، وذلك بالتنسيق مع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، ومتابعة إنشاء وأداء الحاضنات التكنولوجية وأودية العلوم بالجامعات، والاستفادة القصوى من قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي.

كما نص القرار على أن يتولى نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات معاونة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الإشراف على أعمال المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك المجالس المثيلة، والإشراف على الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والبعثات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح والمشروعات البحثية والتعاون والتبادل الثقافي والعلمي التي تتولى تنفيذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والإشراف على وحدة إدارة المشروعات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع الابتكار وربط مخرجات البحث العلمي في الجامعات باحتياجات الدولة، واتخاذ الإجراءات الخاصة بالإصلاح الإداري داخل إدارات الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى التكليفات الأخرى التي يحددها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بينما يختص نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، المشاركة في وضع السياسات والخطط الإستراتيجية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومتابعة تنفيذ تلك الخطط في إطار السياسة العامة للدولة والخطة القومية للتنمية المستدامة، إلى جانب تحقيق الترابط والتنسيق المستمر بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، وكذا المراكز البحثية التابعة للوزارات الأخرى بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، ويتولى أيضًا متابعة تقييم الأداء المؤسسي والإصلاح الإداري بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، واقتراح مشروعات القوانين ومشروعات تحديث اللوائح التنفيذية وقواعد العمل باللجان العلمية الدائمة، مما يسهم في تحفيز وتطوير الأداء البحثي، وذلك بالتنسيق مع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، والإشراف على إعداد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمشروعات البحثية والمنح الأجنبية التي تتولى تنفيذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما يختص بمتابعة إنشاء وأداء الحاضنات التكنولوجية وأودية بالجامعات، والاستفادة القصوى من قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018، وذلك بالتنسيق مع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، هذا بالإضافة إلى وضع تصور لخريطة البحث العلمي في مصر بما تشمله من إمكانات بحثية وقدرات بشرية وبنية تحتية والعمل على تحديثها، وذلك بالتنسيق مع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، ومعاونة الوزير في الإشراف على كافة القطاعات بديوان عام الوزارة المختصة بالبحث العلمي، وإعداد ما يلزم من قرارات بشأن تلك القطاعات تمهيدًا لعرضها على الوزير لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وكذا التكليفات الأخرى التي يحددها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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