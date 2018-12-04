القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:42 م

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم
09:18 م

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
اقتصاد
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 04:32 م

تحذيرات من أزمة وشيكة بسبب رسوم أمريكية محتملة على سيارات ألمانية

تحذيرات من أزمة وشيكة
أحمد غنام
dostor.org/2422379

حذرت منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، من أن النظام العالمي للتجارة الدولية يواجه أزمة، مع تجمع رؤساء شركات صناعة السيارات الألمانية في واشنطن، لتفادي رسوم محتملة على واردات الولايات المتحدة من السيارات الفاخرة.

واستٌدعي كبار المسؤولين في دايملر وبي.إم.دبليو وفولكسفاجن إلى الولايات المتحدة للاجتماع مع المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، لمناقشة المساعي الأمريكية لإعادة التوازن للتجارة
العالمية.

ويأتي الاجتماع بعد أشهر من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ربما يفرض رسوما كبيرة على السيارات المستوردة، وبعد أيام من توصله إلى هدنة في حرب تجارية على نطاق أوسع مع الصين.

وقال كارل برونر، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، في مؤتمر لصناعة السيارات بفولفسبرج في ألمانيا: "يمر النظام بأزمة، وسنرى كيف سيتطور ذلك".

وحذر برونر من أن التجارة العالمية والرخاء لا يمكن استمرارهما عندما تتخذ دول كبيرة إجراء أحاديا يخالف القواعد والمبادئ المعتادة.

وتابع "نحتاج يقينا قانونيا وقدرة على التنبؤ، وإذا فعل الجميع ما يريدونه فقط، فسينتهي الأمر"، مضيفا أن زيارة رؤساء شركات صناعة السيارات الألمانية ربما تساعد إدارة ترامب في إدراك أثر الرسوم على التجارة العالمية.

موضوعات متعلقة

أسهم أوروبا تغلق منخفضة تحت ضغط شركات السيارات ودويتشه بنك

أسهم أوروبا تنخفض بفعل تصعيد النزاع التجارى بين الصين وأمريكا

أسهم أوروبا تعزز مكاسبها وقطاع السيارات يتراجع

"نصار": جهود لوضع القطاع غير الرسمى على خريطة اقتصاد الدولة

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ أقل من شهر

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهر

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

منذ أقل من شهر

"مميش": 10.3% زيادة فى عائدات قناة السويس من يناير لأكتوبر

منذ أقل من شهر

توقعات بإبقاء "الاحتياطى الأمريكى" على معدل الفائدة دون تغيير

منذ أقل من شهرين

السيسي يوافق على تعاقد البترول مع "أباتشى" و"بى بى" للتنقيب بمصر

الآن

"فيفا" يعلن قيمة مكافأة الأندية على مشاركة لاعبيها في المونديال.. الأهلى فى المقدمة

"الدستور" يتفقد الجناح العسكري السعودي بمعرض إيدكس 2018 (صور)

إصابة 4 في إطلاق نار عشوائي ببرشلونة

ننشر أسماء الفائزين بجوائز اتحاد كتاب مصر لعام 2018

ads
الأكثر قراءة

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار غزيرة على الإسكندرية حتى الجمعة

العاصمة الإدارية تستقبل طلبات 50 سفارة وجهة أجنبية لإقامة منشآت إدارية

شروط صعبة من المقاصة للموافقة على انتقال محمود وحيد للأهلي

العثور على جثة داخل شقة سكنية بميدان المحكمة بالنزهة

ألبومات الصور

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

وجوه من شارع المعز

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار غزيرة على الإسكندرية حتى الجمعة

العاصمة الإدارية تستقبل طلبات 50 سفارة وجهة أجنبية لإقامة منشآت إدارية

شروط صعبة من المقاصة للموافقة على انتقال محمود وحيد للأهلي

العثور على جثة داخل شقة سكنية بميدان المحكمة بالنزهة

كشكول

الخميس.. المديريات التعليمية تتسلم امتحانات "الأول الثانوي"

تشغيل 8 فصول لمحو الأمية بمركز شباب بكفر الشيخ

بالصور.. تكريم حفظة القرآن بمدرسة الشهيد المقدم محمد العشرى فى كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة لغات بمطوبس بتكلفة 3.3 مليون جنيه

المهن التعليمية تكشف حقيقة إقرار خصومات على المعلمين

الأمصار

عودة أكثر من 1000 لاجئ سوري إلى وطنهم

من الذهب.. نصب أغلى شجرة عيد ميلاد في العالم

"فتح"تقيم مهرجان مركزي لذكرى انطلاقتها في غزة

ترامب يقلب الطاولة على ممثلته الإباحية

شاهد.. لحظة إعدام الفنانة المصرية شيرين رضا

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

دراسة: تأثير جديد لـ"الشامبو" على حياة كل فتاة

قالوا عن الأطفال

وزير المجتمعات البرتغالي: عودة غالبية المهاجرين إبان الأزمة

الصحة

دراسة: مستحضرات التجميل أثناء الحمل تؤثر على بدء سن المراهقة لدى الأبناء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎