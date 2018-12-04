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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:04 ص

رئيس الوزراء العراقي يقدم أسماء المرشحين للوزارات المتبقية

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
أ ش أ
dostor.org/2421667

قدّم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أسماء المرشحين للوزارات الثماني المتبقية.

وأكدت مصادر خاصة للتغيير بالعراق، وفقا لقناة (الإخبارية) العراقية اليوم الثلاثاء، أن المرشحين للوزارات الثماني المتبقية هم عبد الأمير غالب الحمداني لوزارة الثقافة، قصي عبد الوهاب لوزارة التعليم العالي، صبا الدليمي لوزارة التربية، وهناء عمانوئيل لوزارة الهجرة.

وأشارت إلى أنه تم ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، دارا نور الدين لوزارة العدل، صباح نوري الدليمي لوزارة التخطيط، وفيصل الجربا ل‍وزارة الدفاع.

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