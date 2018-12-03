هند صبري تقابل نيللي كريم في أولى مشاهد "الفيل الأزرق 2"

بدأت الفنانة التونسية هند صبري تصوير مشاهدها الأولى في الفيلم السينمائي الجديد "الفيل الأزرق" الجزء الثاني، وهي المشاهد التي تقابل فيها الفنانة نيللي كريم، إضافة إلى بطل العمل الفنان كريم عبدالعزيز.



الفيلم من إنتاج شركة سينرجى فيلمز لمالكها المنتج تامر مرسى، ومن المفترض محاولة إنجاز تصوير الفيلم والانتهاء من عمليات المونتاج إلى أن يكون جاهزًا لدور العرض فى صيف 2019.



"الفيل الأزرق 2" يضم فريق نجوم الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، فيما يُعد العمل واحدا من أنجح أفلام السينما المصرية فى آخر 10 سنوات، حيث حصد الفيلم أكثر من 35 مليون جنيه في دور العرض المصرية وباع حوالي 1.2 مليون تذكرة بعد انطلاقه فى سباق عيد الأضحى 2014، وحقق نجاحا كبيرا في الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.