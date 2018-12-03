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اقتصاد
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:34 م

طلعت وجمعة يبحثان ميكنة وتطوير منظومة العمل بوزارة الأوقاف

طلعت وجمعة يبحثان
طارق عتمان
dostor.org/2420702

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمكتبه بالقرية الذكية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والوفد المرافق له.

وعقد الوزيران اجتماعا موسعا ضم القيادات التنفيذية بوزارتي الاتصالات والأوقاف، تم خلاله بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين لميكنة وتطوير منظومة العمل بوزارة الأوقاف، باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار مشروعات التحول الرقمي.

حضر اللقاء المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور علاء الحايس مدير محور نظم المعلومات الجغرافية والمشرف على البروتوكول، بالإضافة الى فريق عمل المشروعات المشتركة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شهد اللقاء استعراض أهم المشروعات والأعمال التي تمت خلال الفترة السابقة، والخطط المستقبلية المقرر تنفيذها من خلال بروتوكول التعاون الموقع في سبتمبر 2016 بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الأوقاف المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة، ويهدف إلى تحسين منظومة وكفاءة بيئة العمل الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية، باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وللمساهمة في تمكين وإتاحة الخدمات الإلكترونية والتطبيقات والدعم الفني، من أجل تمكين هيئة الأوقاف المصرية من القيام بمهامها، وذلك في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي، وبمشاركة كافة قطاعات الدولة، حيث تسعى الدولة للتحول الى مجتمع يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة مناحي الحياة وتحويل كافة الخدمات الحكومية الى تعاملات رقمية، واستخدام البيانات المختلفة في التحليلات وعمل المؤشرات اللازمة لدعم ومساعدة متخذي القرار لإدارة موارد الدولة، واتخاذ القرارات التى تعتمد على البيانات الصحيحة والمدققة.

وفي إطار التعاون المشترك بين الوزارتين؛ تم خلال الفترة السابقة الانتهاء من حصر أراضي وأملاك الأوقاف بعدد 25 محافظة موزعة على محافظات الجمهورية، بقاعدة بيانات متكاملة للأوقاف، وذلك لأول مرة في مصر، وبناء الخريطة الرقمية للأوقاف، وتوقيع أراضي وأملاك الأوقاف على خرائط مساحية، وتكامل بيانات الأوقاف مع الخريطة الرقمية بالهيئة المصرية العامة للمساحة لعدد 18 محافظة بنسبة 100%، وجاري استكمال عدد 7 محافظات لاستكمال بناء الخريطة المتكاملة مع البيانات حتى فبراير 2019.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء في مشروعات مستقبلية لميكنة التعاملات على أملاك الوقف وميكنة دورات العمل بالوزارة والهيئة، وكافة المناطق التابعة بالمحافظات، للتيسير على المواطنين من خلال خدمات الشباك الموحد، وكذلك تدريب كوادر متخصصة بوزارة الأوقاف على كيفية استخدام تطبيقات وأدوات تكنولوجيا المعلومات لزيادة القدرة على الارتقاء بمنظومة الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن خطط التطوير المستقبلية تعتمد على الاستفادة من المخرجات الحالية لقاعدة البيانات في بناء نظام لوضع آليات لتسعير أراضي ومباني الأوقاف، بناءً على تحليلات مكانية، بالإضافة الي تطوير نظام لإدارة ومراقبة التحصيلات والتعديات التي تتم على الوقف، وسرعة حصر المتأخرين عن السداد، ومراقبة مدى التزام المحصلين بخطط التحصيل وتقييم أدائهم، وذلك بما يسهم في دعم متخذي القرار لتعظيم عوائد الاستثمارات على موارد وأملاك الاوقاف.

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