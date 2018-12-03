"دموع أغرقت البحر".. مجموعة قصصية جديدة للجزائرية وهيبة سقاي

صدر حديثا عن دار النسيم المجموعة القصصية الجديدة "دموع أغرقت البحر" للقاصة الجزائرية وهيبة سقاي.



وقالت وهيبة سقاي عن المجموعة: "هدفي هو أن أصل بقصصي إلى أعماق كّل قارئة وقارئ، أن أجعل قرّائي من الجنسين يستمتعون بالقراءة، فيتعّلمون من تجارب غيرهم، ويتعّظون من ما آل إليه مصير أبطال قصصي".



واضافت سقاي لـ"الدستور": "القصص تتطرق بالدرجة الأولى إلى موضوع العاطفة النبيلة (الحب)، حينما يكتسي هذا الأخير أبهى حلله، أو عندما يكّشر عن أنيابه، ويخرج مخالبه.. فيطبق فكيّه كحيوان مفترس على كّل من يجرؤ أن يقترب منه، كاشفًا بذلك عن وجهه المرعب للجميع".



وتابعت سقاي: "وهي بما فيها من تنّوع وتوجيه، ودقّة ملاحظة، تهيب بالقارئ إلى مطالعتها بانتباه وإمعان، كونها تحتوي على خيال ممزوج بحوادث من الواقع، جعلها تتضّمن رسالة فنيّة اجتماعية تسمو بالقرّاء، وبفكرهم، إلى حالة أرقى، وأتمنّى أن أكون قد وفّقتُ إلى ذلك".



يذكر أن "دموع أغرقت البحر" هي المجموعة القصصية الثانية للقاصة وهيبة سقاي، وصدر لها قبل ذلك مجموعة "حلم حياتي" وكلتاهما صدرتا عن دار النسيم للنشر والتوزيع، والغلاف للفنانة هند سمر.