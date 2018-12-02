أبوالغيط يشهد حفل تخرج دفعة ماجستير الإنتاجية والجودة

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأحد، بتخريج دفعة جديدة من طلبة ماجستير معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية.



بلغ عدد الخريجين 251 خريجا يمثلون 6 دول عربية، مصر، الإمارات، فلسطين، ليبيا، سلطنة عمان، قطر.



وأعرب الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن سعادته بمشاركة الخريجين لحظات تخرجهم، وقال: أود أن أعبر عن عميق التهاني للخريجين وأولياء أمورهم في هذا اليوم الذى سيظل محفورا في ذاكرة الخريجين وذويهم.



وأشاد أبوالغيط بالمستوى المتقدم لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وإمكانياتهم المتميزة، الذى يعكس مدى تطور هذا الصرح العلمى العربي.



وقال الأمين العام للجامعة العربية: سعادتى اليوم لا توصف وأنا أشاهد الفرحة في أعين كل طالب وطالبة، مشيرًا إلى أن ذلك الحدث يفرض علي الإنسان التفاعل معه.



أضاف: نحتفل اليوم بتخريج 251 خريجا من 6 دول عربية، وأتمنى أن يتضاعف هذا الرقم، لأن مفتاح بناء الاقتصاد القوى هو الإنتاجية مشيرا إلي أنه لا يوجد اقتصاد قوى بدون صناعة وإنتاج وجودة، ووجه رسالة للخريجين، قائلا: لن يتحقق ذاتكم بدون العمل والبناء والإنتاج.



من جانبه ألقى الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية كلمة شكر فيها الأمين العام للجامعة العربية علي حضوره ورعايته لهذا الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة معهد الإنتاجية والجودة، مؤكدا أن حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية يعد حافزا كبيرا للطلاب والطالبات لمواصلة التميز والتفوق.



كما هنأ عبدالغفار: الخريجون وأوصاهم بمواصلة طلب العلم النافع، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في الأعمال الموكلة لهم في المستقبل.



وأشار عبدالغفار إلى أن الاحتفال سيظل ذكرى محفورة داخل نفوس الخريجين الذين تسلحوا بالعلم والمعرفة وينتظرون الفرصة لرد هذا الجميل لأوطانهم، مضيفًا: أن الأكاديمية صرح شامخ من صروح العلم والمعرفة.