التحالف يقصف مواقع عسكرية للجيش السوري

قصفت قوات التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، عدة مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري.



أوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن عملية القصف تمت حوالي الساعة الثامنة ليلا بعدة صواريخ باتجاه بعض مواقع تشكيلات الجيش السوري في جبل الغراب جنوب السخنة، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات فقط دون وقوع خسائر بشرية.



يأتي ذلك عقب قصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأول جنوبي سوريا، فيما ردت الدفاعات الجوية السورية على الهجوم مؤكدة إحباط الاحتلال من تحقيق أهدافه من العدوان.



ولدى روسيا قاعدة عسكرية تقع في منطقة "جبل الغراب"، وتبعد عن مدينة تدمر حوالي 95 كيلومترا، وتبعد عن القاعدة الأمريكية الموجودة في خربة الزكف القريبة من الحدود الأردنية السورية 70 كيلومترا إلى الشمال الغربي منها.