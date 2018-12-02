محافظ الفيوم يتفقد عددًا من القرى المنتجة
قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من القرى المنتجة بالمحافظة شملت قريتي أبوكساه بمركز أبشواي، والنزلة بمركز يوسف الصديق، للتعرف على حجم المنتجات اليدوية بكل قرية وتذليل جميع العقبات، رافقه خلال الجولة ليلي طه مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية بالقريتين.
وتفقد محافظ الفيوم معارض وورش الموبيليا ومشغل الفتيات بقرية أبوكساه التابعة لمركز أبشواى فى إطار زياراته الميدانية للقرى المنتجة، للتشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما عقد محافظ الفيوم لقاءً مع العاملات بمشغل الفتيات بالوحدة المحلية لقرية أبوكساه فى حضور العاملين بالوحدة المحلية للتعرف على مشكلاتهم ومتطلباتهم، وأكد على سرعة إيجاد الحلول المناسبة لها فى أسرع وقت ممكن.
كما قام محافظ الفيوم، بزيارة قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق، وتفقد الورش ومعارض منتجات الفخار الخاصة بالقرية، وأكد على ضرورة فتح مجالات للتسويق والعمل على زيادة الإنتاج، كما التقي المحافظ بأهالى القرية واستمع لمشكلاتهم، وأكد على دور المشاركة المجتمعية فى حل هذه المشكلات.
وأشاد محافظ الفيوم، بمنتجات القري التى قام بزيارتها، معربا عن بالغ فخره لأمثلة هذه القري التى تُسهم بدور إيجابى فى رفع مستوى الأداء وتحسين دخل الأفراد بها.