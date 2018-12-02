محافظ الفيوم يتفقد عددًا من القرى المنتجة

قام‭ ‬اللواء‭ ‬عصام‭ ‬سعد‭ ‬محافظ‭ ‬الفيوم،‭ ‬بجولة‭ ‬ميدانية‭ ‬تفقد‭ ‬خلالها‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬المنتجة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬شملت‭ ‬قريتي‭ ‬أبوكساه‭ ‬بمركز‭ ‬أبشواي،‭ ‬والنزلة‭ ‬بمركز‭ ‬يوسف‭ ‬الصديق،‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬المنتجات‭ ‬اليدوية‭ ‬بكل‭ ‬قرية‭ ‬وتذليل‭ ‬جميع‭ ‬العقبات،‭ ‬رافقه‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬ليلي‭ ‬طه‭ ‬مقرر‭ ‬فرع‭ ‬المجلس‭ ‬القومي‭ ‬للمرأة‭ ‬بالفيوم،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬التنفيذية‭ ‬بالقريتين‭.‬





وتفقد‭ ‬محافظ‭ ‬الفيوم‭ ‬معارض‭ ‬وورش‭ ‬الموبيليا‭ ‬ومشغل‭ ‬الفتيات‭ ‬بقرية‭ ‬أبوكساه‭ ‬التابعة‭ ‬لمركز‭ ‬أبشواى‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬زياراته‭ ‬الميدانية‭ ‬للقرى‭ ‬المنتجة،‭ ‬للتشجيع‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬المشروعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬ومتناهية‭ ‬الصغر،‭ ‬كما‭ ‬عقد‭ ‬محافظ‭ ‬الفيوم‭ ‬لقاءً‭ ‬مع‭ ‬العاملات‭ ‬بمشغل‭ ‬الفتيات‭ ‬بالوحدة‭ ‬المحلية‭ ‬لقرية‭ ‬أبوكساه‭ ‬فى‭ ‬حضور‭ ‬العاملين‭ ‬بالوحدة‭ ‬المحلية‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬مشكلاتهم‭ ‬ومتطلباتهم،‭ ‬وأكد‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لها‭ ‬فى‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭.‬





كما‭ ‬قام‭ ‬محافظ‭ ‬الفيوم،‭ ‬بزيارة‭ ‬قرية‭ ‬النزلة‭ ‬التابعة‭ ‬لمركز‭ ‬يوسف‭ ‬الصديق،‭ ‬وتفقد‭ ‬الورش‭ ‬ومعارض‭ ‬منتجات‭ ‬الفخار‭ ‬الخاصة‭ ‬بالقرية،‭ ‬وأكد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬فتح‭ ‬مجالات‭ ‬للتسويق‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج،‭ ‬كما‭ ‬التقي‭ ‬المحافظ‭ ‬بأهالى‭ ‬القرية‭ ‬واستمع‭ ‬لمشكلاتهم،‭ ‬وأكد‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية‭ ‬فى‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلات‭.‬





وأشاد‭ ‬محافظ‭ ‬الفيوم،‭ ‬بمنتجات‭ ‬القري‭ ‬التى‭ ‬قام‭ ‬بزيارتها،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬فخره‭ ‬لأمثلة‭ ‬هذه‭ ‬القري‭ ‬التى‭ ‬تُسهم‭ ‬بدور‭ ‬إيجابى‭ ‬فى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬وتحسين‭ ‬دخل‭ ‬الأفراد‭ ‬بها‭.‬