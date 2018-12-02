القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
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الأبراج اليوم
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:14 م

ماذا قالت خبيرة أبراج عن شهر ديسمبر؟

عبير فؤاد
عبير فؤاد
غادة موسى
dostor.org/2419827

أكدت خبيرة الأبراج "عبير فؤاد" أن "فينوس" تمنح الحب لبرج العقرب، والحوت، والسرطان، والعذراء، والجدي، لكن عالميًا تنشر روح التشتت والتشوش بين الحرب والسلام، حيث ينتقل كوكب "فينوس" لبرج العقرب فى الساعة السادسة مساء ويظل في العقرب حتى 7 يناير.

وتابعت: على الصعيد العالمي: فينوس كوكب الحب والسلام في برج العقرب المحارب قد يجعل العالم مشتتا ومتأرجحًا بين عدة اتجاهات، بين الرغبة في الابتكار والمنافسة على الفوز وبين الرغبة في أن يتفق الناس على هدف واحد، والاختيار سيكون صعبًا.

لكن على الصعيد العاطفي: فينوس يمنح الحب في الفترة القادمة لبرج العقرب، والحوت، والسرطان، والعذراء، والجدي.

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