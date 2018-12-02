رئيس جامعة بنى سويف لطلاب العلوم الطبية: هطبق القانون بحذافيره

عقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اجتماعًا موسعًا مع طلبة وطلبات كلية العلوم الطبية التطبيقية، لتوضيح عددًا من الأمور المتعلقة بلائحة الكلية، بحضور عميد الكلية وعددًا من أعضاء هيئة التدريس.



وأكد رئيس الجامعة، أنه لا تهاون فى تطبيق القانون فيما يتعلق بحرمان الطلبة الذين تجاوزا نسبة غيابهم 25% من دخول الامتحان طبقًا للقانون، لافتًا إلى أن الجامعة تسعى بأقصى جهدها لتعديل عدد من الأمور المتعلقة بمصلحة الطلاب ومنها التدريب الإجباري (امتياز)، إيمانا منها بأهمية الكلية، واحتياج سوق العمل إلى خريجيها والذي بدوره يساعد في استكمال المنظومة الصحية على المستوى العام.



وأوضح أن، الجامعة تعاقدت مع عددًا من الجهات الخارجية لتدريب الطلاب وذلك لحين انتهاء الجامعة من إنشاء ثلاثة معامل معمل بصريات، ومعمل مختبرات، ومعمل أسنان.



وفيما يخص المسمى الوظيفى أشار رئيس الجامعة أن مهمة الجامعة هو إعداد خريج متميز على قدر عال من الكفاءة، وأن الجزء الخاص بالمسمى الوظيفي منوط بكل من جهاز التنظيم والإدارة، ووزراة الصحة، والنقابات المعنية.