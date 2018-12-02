الصين وأمريكا تتفقان على مواصلة محادثات التجارة ووقف فرض تعريفات جديدة

أتفق الرئيس الصيني "شي جين بينج" ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب" على مواصلة محادثات التجارة بين البلدين، ووقف فرض تعريفات جمركية جديدة.



وقال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" - في تصريحات للصحفيين في بيونس آيرس حول عشاء العمل الذي جمع بينج وترامب على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأحد - إن الرئيسين اتفقا كذلك على تكثيف المفاوضات الرامية لإزالة كل التعريفات الإضافية.



وأضاف وانج أن الرئيسين الصيني والأمريكي اتفقا على أن الجانبين "يستطيعان وينبغي عليهما" ضمان نجاح علاقاتهما، مؤكدا أن البلدين يتحملان مسؤوليات متزايدة من أجل السلام والاستقرار في العالم، ولديهما مصالح مشتركة، أكثر بكثير من الاختلافات.



وتابع وانغ أن الرئيسين اتفقا أيضا على "مواصلة تبادل الزيارات في الوقت الملائم"، مشددا على أن اجتماع الرئيسين كان وديا وصريحا.



وكان الرئيس الصيني "شي جين بينج" صرح - خلال عشاء العمل - أنه يود تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب"، ورسم بشكل مشترك المسار للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة في المرحلة المقبلة.



وأعرب بينج عن سعادته للقاء الرئيس ترامب، وأنه منذ اجتماعهما السابق، شهد وضع العالم تغيرات كثيرة، مشددا على أن الصين والولايات المتحدة، باعتبارهما دولتين كبيرتين ولديهما تأثير قوي، تتحملان مسؤوليات مهمة في تعزيز السلام والرخاء في العالم، وأن التعاون هو أفضل خيار للبلدين.