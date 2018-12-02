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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 02:08 ص

بلدية باريس تقرر إغلاق قوس النصر اليوم الأحد بسبب الاحتجاجات

أرشيفية
أرشيفية
وكالات
dostor.org/2418800

قررت بلدية العاصمة الفرنسية باريس إغلاق "قوس النصر"، اليوم الأحد، أمام حركة السياحة، بسبب الاحتجاجات القائمة في البلاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحول فيه احتجاج فرنسي على ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة إلى شغب في العاصمة باريس وسط اصطدام بين الشرطة ومحتجي السترات الصفراء في مواجهات اعتبرتها صحيفة "لوبوان" بمثابة نذر ثورة بالنظر إلى المستوى غير المسبوق للعنف والاحتقان.
وذكرت الشرطة الفرنسية أن ما لا يقل عن 65 مصابا، بينهم 11 شرطيا، جرحوا في الاشتباكات العنيفة بالعاصمة باريس، كما اعتقل 140 آخرون، ونشر آلاف من عناصر الشرطة في محاولة لاحتواء الاحتجاجات.

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