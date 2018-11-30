بالصور.. منى زكي تثير الجدل بصورها في إيطاليا

ظهرت الفنانة منى زكي في عدة صور بمدينة روما الإيطالية، بجانب عدد من أصدقائها المقربين، ونشرت هذه الصور عبر حسابها بـ"إنستجرام".



وعلم "الدستور" أن منى زكي كانت ضمن الضيوف المدعوين لافتتاح فرع جديد من البراند الإيطالي الشهير "fendi"، وهو السبب في تلاقي منى بأصدقائها المقربين.



ولوحظ على "منى" انتفاخ كبير في بطنها، أرجع بعض متابعيها عبر السوشيال ميديا السبب في ذلك، إلى حملها للمرة الرابعة من الفنان أحمد حلمي.



وظهرت الفنانة الشابة جميلة عوض، إلى جانب "زكي"، قبل توجهها لمدينة "تالين" لمشاهدة عرض فيلمها "الضيف".





