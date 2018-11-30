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اقتصاد
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:43 م

إسماعيل جابر: زيادة في قيمة صادرات 7 مجالس

اللواء إسماعيل جابر
اللواء إسماعيل جابر
dostor.org/2416972

قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الصادرات المصرية غير البترولية أظهرت زيادة في قيمة الصادرات لـ7 مجالس تصديرية.

وجاء في المقدمة صادرات "المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة" بارتفاع ملحوظ ليسجل قيمة 460 مليون دولار خلال أكتوبر 2018 مقارنة بـ 443 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2017 أي بنسبة زيادة قدرها 4%.

ويليه صادرات "المجلس التصديرى للصناعات الغذائية" والتي بلغت قيمته 244 مليون دولار خلال أكتوبر 2018مقارنة بـ 223 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق أي بنسبة زيادة تقدر بـ 9%، وسجل "المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات" قيمه قدرها 70 مليون دولار خلال أكتوبر 2018 مقارنة بـ 63 مليون دولار لنفس الشهر من العام السابق 2017 أي بنسبة زيادة تقدر بـ 12%، ويليه "المجلس التصديرى للصناعات الطبيه" بقيمة قدرها 56 مليون دولار لعام 2018 مقارنة بـ44 مليون دولار لنفس الشهر من العام السابق أى بزيادة قدرها 26%.

وسجل "المجلس التصديرى للمفروشات " زيادة بقيمة (44 مليون دولار) خلال 2018 مقارنة بـ (42 مليون دولار) خلال نفس الشهر من العام السابق أي بنسبة زيادة تقدر بـ 5%، ثم "المجلس التصديرى للجلود والأحذية والمنتجات الجلديه" بزيادة قدرها 2% عن أكتوبر 2017، وأخيرًا ارتفعت صادرات "المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية" بنسبة 44% زيادة عن أكتوبر 2017.

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