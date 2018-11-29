محافظة القاهرة تسترد من "البلطجية" قطعة أرض وتسلمها لصاحبها

نجحت أجهزة محافظة القاهرة، الممثلة في حي روض الفرج، في شن حملة مكبرة بالتنسيق مع الأمن العام وقسم شرطة روض الفرج، لتنفيذ قرار الإزالة رقم 1466 والخاص بإزالة التعديات على قطعة أرض بمساحة 3076 م2، كائنة بتقاطع شارع عبيد مع شارع الطيار، والأرض ملكية خاصة لأحد المواطنين تم اغتصابها من قبل بعض البلطجية، وتم استغلالها كجراج وساحة لانتظار السيارات.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن أجهزة حي روض الفرج أخلت قطعة الأرض، وأزالت التعديات عليها بشكل كامل، والمتمثلة في عدد من السيارات المركونة والحواجز الخاصة بساحة الانتظار، وتم تسليم الأرض إلى صاحبها وفقاَ لمحضر رسمي لحمايتها والحفاظ عليها، حتى لا يتم إعادة التعدى عليها مرة أخرى.



كما تم تحرير محاضر للمخالفين من البلطجية المغتصبين للأرض وأحيلت للنيابة المختصة.