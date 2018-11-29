بدء التحقيق مع عصابة "سفاح البنات" بالسويس

تباشر نيابة السويس، بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، التحقيقات مع المتهمين بطعن بعض الفتيات في المحافظة، بالقضية المعروفة بـ"سفاح البنات".



ونقلت قوات الشرطة خمسة أشخاص وفتاة إلى مجمع محاكم السويس، للتحقيق معهم، بمقر النيابة العامة، وسط حراسة أمنية مشددة.



وكانت إدارة الأمن العام ألقت القبض على خمسة أشخاص وفتاة، واعترفوا بتفاصيل جرائمهم بسبب نشوب خلافات مع الضحايا.



كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى بلاغات بطعن فتاتين بمدينة السلام بالسويس.



وقام فريق بحث مكون من إدارة الأمن العام، ومديرية أمن السويس، وإدارة المباحث الجنائية، بقيادة اللواء خالد إبراهيم بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث، قاموا بالتحقيق بالقضية وضبط المتهمين.



وتبين من تحريات المباحث أن المتهمين بالقضية خمسة أشخاص وفتاة، قاموا بطعن فتاتين، واستخدموا دراجات نارية للتحرك بها أثناء ارتكاب جرائمهم.



وقام ضباط المباحث الجنائية بالقبض على المتهمين الخمسة من داخل مناطق سكنية مختلفة بالمحافظة، وحررت محاضر لهم.

