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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:55 ص

فلسطين: مشروع القرار الأمريكى لإدانة حماس يستهدف شعبنا بأسره

فلسطين: مشروع القرار
وكالات
dostor.org/2415347

قلل مراقب فلسطين لدي الأمم المتحدة السفير رياض منصور، من أهمية مشروع القرار الأمريكي المتوقع التصويت عليه يوم الجمعة أو الإثنين المقبلين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إدانة حركة حماس، وقال إنه يستهدف الشعب الفلسطيني بأسره.

وتوقع السفير الفلسطيني أن يحصل مشروع القرار الأمريكي، في حال طرحه للتصويت علي صوتين أو ثلاثة وهما إسرائيل والولايات المتحدة، إلي جانب مجموعة صغيرة من الدول لا تزيد عن 6" على حد قوله.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها منصور لعدد محدود من الصحفيين في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء.

واعتبر السفير الفلسطيني أن واشنطن تستهدف من طرح مشروع قرارها الحصول على إدانة للشعب الفلسطيني بأسره والالتفاف على تأييد حقوقنا غير القابلة للتصرف، ومنها الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة علي حدود ما قبل يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويطالب المشروع بإدانة الهجمات الصاروخية لحماس ضد إسرائيل، وتشجيع الحركة على العنف، على حد تعبيره.

وفي حال قبول مشروع القرار سيكون الأول من نوعه الذي يدين "حماس" في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما يدعو المشروع إلى وضع حد لجميع الأعمال الاستفزازية لحماس والفصائل الأخرى ولأحداث العنف، وفق ما ورد في نص المشروع.

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