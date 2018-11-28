القاهرة : الخميس 29 نوفمبر 2018
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09:58 م

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09:57 م

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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:37 م

الشوط الثاني في حديقة الأمراء| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان | ليفربول liverpool

مشاهدة ليفربول ضد
مشاهدة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
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الشوط الثاني | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان | ليفربول liverpool

قارب لقاء ليفربول وباريس سان جيرمان على الانتهاء، ويقود الفرعون المصري محمد صلاح ليفربول فيما يسعى باريس سان جيرمان للانتقام من ليفربول صلاح والإطاحة به خارج منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتقدم ليفربول بهدف دون رد حتى الآن في المباراة المقامة على حديقة الأمراء 

ويقدم الدستور خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان والتغطية الحصرية لقمة دوري الأبطال لحظة بلحظة.

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