حماس تخطاب الأمم المتحدة لوقف الاستهداف الأمريكي لهم

أعرب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن غضبه واستنكاره لجهود الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم كل ما يلزم من دعم مادي ومعنوي للاحتلال الإسرائيلي.



جاء ذلك في رسالة من "هنية" إلى رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا سبينوزا، وذلك - حسبما نشرت حماس عبر موقعها الإلكتروني-



وعبّر "هنية" في رسالته عن غضبه بشأن مساعي الولايات المتحدة لطرح مشروع قرار يدين المقاومة الفلسطينية عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأضاف: "الأمر لم يتوقف عند هذا، بل أخذت منحى آخر تمثل في سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تخفيض عدد قرارات الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، بحجة أن العديد من القرارات المتحيزة ضد إسرائيل ليست مفيدة".



وأشار إلى تدعيم الأمم المتحدة للمركز القانوني لحركات المقاومة والتحرير الوطني في العالم من خلال العديد من القرارات المهمة الصادرة عن الجمعية العامة في الفترة الواقعة بين عامي 1970 و1985، والتي أبرزت من خلالها الشخصية القانونية الدولية لهذه الحركات.



وأكد "هنية" أن حماس تعول على أعضاء الجمعية العامة، ووقوفهم إلى جانب الشرعية الدولية الداعمة لحق الشعوب في الدفاع عن نفسها في إفشال هذه المساعي الأمريكية العدوانية.



وشدد القيادي الفلسطيني على أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وحرمان شعبها من حقوقه الأساسية، وتهجيره القسري، واستمرار الاستيطان والحصار هو الإرهاب بعينه، وأنه السبب الرئيس في استمرار العنف في المنطقة كلها.



وأوضح أن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول ومشروع وفق القانون الدولي، مشددا على أن حركة حماس هي حركة تحرر وطني فلسطيني.



