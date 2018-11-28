«صلاح» أساسيا.. بث مباشر لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم كورة لايف اون لاين، حيث يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018 على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019، يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس مباشر مباريات اليوم.

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر هي واحدة من أهم مباريات اليوم، وكان فريق ليفربول قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب في الجولة الأولى من دور المجموعات على حساب ضيفه فريق باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب أنفيلد رود بمدينة ليفربول على الأراضي الإنجليزية يلا شوت حصري الجديد ليفربول وباريس مباشر لايف.





وقبل انطلاق مباراة ليفربول وباريس مباشر يلا شوت، يحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة مع امتلاكه في رصيده 6 نقاط، وفي مقابل ذلك يحتل فريق باريس سان جيرمان في الوقت الحالي المركز الثالث في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 5 نقاط.

يُعتبر البرازيلي نيمار جونيور هو هداف فريق باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل 3 أهداف لمصلحة فريقه الباريسي، وفي مقابل ذلك يُعتبر البرازيلي روبيرتو فيرمينو هو هداف فريق ليفربول في البطولة ذاتها مثله مثل زميله المصري محمد صلاح، وذلك بعدما نجح كلاً منهما في تسجيل هدفين لمصلحة فريق الريدز في البطولة.

كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر ليفربول وباريس اليوم يلا شوت مباريات اليوم كورة لايف على الصعيد المحلي يحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 33 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق باريس سان جيرمان في الوقت الحالي المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي مع امتلاكه في رصيده 42 نقطة.

وحتى هذه اللحظة نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في مباراتين من أصل 4 مباريات خاضها في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك تعرض إلى الخسارة في مباراتين أيضاً، فيما نجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير، وفي مقابل ذلك تعرض إلى الخسارة في مباراة واحدة فقط أيضاً، كما سقط في فخ التعادل في مباراتين.

أما على الصعيد التهديفي فقد نجح فريق ليفربول في تسجيل 7 أهداف، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ليفربول خمسة أهداف، بينما نجح فريق باريس سان جيرمان في تسجيل 11 هدفاً، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق باريس سان جيرمان 7 أهداف.

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