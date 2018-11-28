القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:17 م

بين سبورت LIVE| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر (liverpool vs psg) | محمد صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار| كورة لايف HD
01:55 م

مواجهة نارية في حديقة الأمراء| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 28-11-2018 | يلا شوت| بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان
01:45 م

بين سبورت LIVE| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم| ليفربول ضد باريس سان جيرمان قمة دوري الأبطال
03:51 ص

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)
03:32 ص

بث مباشر مباريات اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 |كورة ستار | كورة جول
12:57 ص

قمة العالم (liverpool vs psg)| شاهد يوتيوب الآن مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر| livehd7| يلاشوت
12:22 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| شاهد الآن أقوى مباراة في دوري الأبطال بث مباشر
10:50 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
08:17 م

موعد مباراة ريال مدريد وروما والقنوات الناقلة| بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما
06:14 م

ريال مدريد ضد روما بث مباشر
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
عالم
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:28 م

مفتى عام فلسطين يدين استيلاء الاحتلال على أراضى كنيسة دير اللاتين

الشيخ محمد حسين
الشيخ محمد حسين
أ ش أ
dostor.org/2414599

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى، بمصادرة عشرات الدونمات (الدونم يعادل كيلومترًا مربعًا) التى تمتلكها كنيسة اللّاتين في الأغوار الشمالية، وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة.

وأكد المفتى، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، أن هذا العمل يندرج في إطار القرصنة والاستيطان، ويأتى تنفيذًا لمخطط الاحتلال بالقضاء على الوجود الفلسطينى فى تلك المنطقة، وتكثيف الوجود اليهودى فيها، حيث إن سلطات الاحتلال تتمادى فى عنجهيتها وغطرستها على حساب مصالح الشعب الفلسطينى ومقدساته.

وحمّل حسين سلطات الاحتلال، والإدارة الأمريكية المنحازة له، المسئولية الكاملة عن تأجيج حدة الصراع في المنطقة بأكملها، وخاصة بعد التصريحات العنصرية للرئيس الأمريكي ودعمه الواضح لانتهاكات الاحتلال العدوانية كلها، والذى جعلها تتمادى في النيل من حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة.

وطالب المفتي المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية ذات الصلة بمواجهة سلطات الاحتلال وثنيها عن الاستمرار في عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه، والضغط عليها لإجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، مشددًا على أن التقاعس عن محاسبتها على جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة، ومقدساته الإسلامية والمسيحية، يشجعها على التمادي فى سياستها، واستخفافها في المجتمع الدولى وقوانينه.

من جانبها، استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شئون الكنائس في فلسطين استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلى على أراضٍ تابعة للكنيسة اللاتينية بالقدس، في منطقة محافظة طوباس والأغوار الشمالية.

كما أعربت اللجنة عن قلقها تجاه باقى الأراضى التابعة لنفس الكنيسة، والتي تقدر كافة مساحتها بـ 12.000 دونم تقريبًا، ضمن ما يعرف بسياسة وضع اليد التي تنتهجها حكومة الاحتلال لابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، وسعيها لتوسيع المستوطنات، متجاهلة بذلك كل القوانين والاتفاقيات الدولية.

تأتي هذه الأعمال الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه عامة، وبحق البطريركية اللاتينية خاصة، بالتزامن مع زيارة الكاردينال ليوناردو ساندري للأراضي المقدسة، وانعقاد المؤتمر الدولي الرابع لمفوضي الأرض المقدسة، والذى سيجمع 70 مفوضًا من رهبان الفرنسيسكان حول العالم.

موضوعات متعلقة

فلسطين: التصعيد في جرائم الحرب الإسرائيلية تحدٍ جديد لـ"الجنائية"

مفتى القدس يدعو إلى التحرك العاجل لإنقاذ المسجد الأقصى

مفتى القدس: الأذان شعار تعبدى لا مصدر إزعاج كما يدعى الاحتلال

فلسطين: تصعيد جرائم حرب الاحتلال تحدّ جديد للجنائية الدولية

اقرأ أيضًا
منذ يومين

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ 3 أيام

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ 3 أيام

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ 4 أيام

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ 5 أيام

مستقبل نتنياهو

منذ 5 أيام

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا

الآن

خالد عبدالغفار من البرلمان: التعليم الفنى فى مصر "مظلوم"

رئيس هيئة الأرصاد يكشف موعد بدء فصل الشتاء

من هو "كارينيو" المرشح لتدريب النادي الأهلي؟

ارتفاع عدد وفيات حادث "قطار تفهنا" إلى 4 حالات

ads
الأكثر قراءة

من هو "كارينيو" المرشح لتدريب النادي الأهلي؟

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

عاجل.. قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال أوروبا الآن

مصادر تكشف عن "خليفة أزارو المحتمل" فى الأهلى

ألبومات الصور

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

من هو "كارينيو" المرشح لتدريب النادي الأهلي؟

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

عاجل.. قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال أوروبا الآن

مصادر تكشف عن "خليفة أزارو المحتمل" فى الأهلى

ads
كشكول

«الخشت»: المستشفيات الجامعية مستعدة لاستقبال الصحفي أحمد كمال

بالصور.. انطلاق أولى فعاليات قوافل الخير ببني سويف

«التعليم العالى» يكشف تفاصيل «الجامعة الألمانية» بالعاصمة الإدارية الجديدة

«قورة» وكيلاً لطب المنوفية لفترة ثانية

بالصور.. «تعليم الإسماعيلية» يطلق مبادرة سفراء السعادة

الأمصار

"كايلي جينر ونيمار" أعلى المشاهير الشباب دخلا

ضبط مذيع مصري متهم في 38 قضية سرقة

ليبيا.. خلاف بين شابين يودي بحياة دولفين

توقيف مغني الراب الأمريكي "دانيال هيرنانديز"

عنتيل الإخوان.. حفيد البنا يواجه 3 جرائم اغتصاب جديدة بسويسرا

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

اليابان تطرح عملات ذهبية وفضية بمناسبة كأس العالم للرجبي

إصابة 131 شخصًا بتسمم غذائى فى سنغافورة

نجاة رضيع سقط من ارتفاع 11 طابقًا فى سنغافورة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

ارتفاع أعداد مرضى التوحد في الولايات المتحدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎