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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:27 ص

وفد الكنيسة اليونانية فى زيارة دير السريان

وفد الكنيسة اليونانية
مونيكا جرجس
dostor.org/2414031


في إطار جولته بمنطقة وادي النطرون زار وفد الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية اليوم دير السريان، وكان في استقبالهم أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا متاؤس، حيث قاموا بجولة واسعة به.

وحدثهم نيافة الأنبا متاؤس عن نظام الرهبنة القبطية وقوانين الرهبان وكيفية تدبير الدير من قبل الأب الروحي.
ومن جانبه علق المطران أغناطيوس قائلًا: إننا نشعر بأنكم امتداد حي لجذور الرهبنة الأصيلة، وأشاد بدور الرهبنة القبطية ليس فقط علي مستوي الكنيسة القبطية بل للعالم أجمع.

ووصل الوفد إلى مطار القاهرة الدولي، صباح أمس، واستقبلهم من كنيستنا القبطية نيافة الأنبا بافلوس أسقف اليونان الذي سيرافقهم طوال زيارتهم لمصر.

ويتكون الوفد من أصحاب النيافة الأنبا أغناطيوس مطران مدينة فولوس والأنبا خريسوستوموس مطران كرسي ذوذونيوالمطران الأنبا يوأنس رئيس دير بندليس.
والأرشيمندريت سبيريذون كاترمانوس.

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