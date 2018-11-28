الزعيم الشرفى لكوريا الشمالية يصل إلى فنزويلا

وصل الزعيم الشرفي الكوري الشمالي في فنزويلا ومن المنتظر أن يجتمع مع كبار المسؤولين في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، إن كيم يونج-نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى وصل الى كاراكاس الاثنين الماضي فى زيارة رسمية. ولم تقدم تفاصيل عن جدوله الزمني في البلد.



وأضافت، أن زيارته إلى فنزويلا تأتي في إطار جولة إلى دول أمريكا الجنوبية.



وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن الرئيس الشرفي للدولة سيزور كوبا وفنزويلا والمكسيك.



