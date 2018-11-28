فنان بريطانى يكشف "جوهر الأشياء" فى معرض فنى

عُرضت صور بالأشعة السينية لأشخاص وأغراض تستخدم في الحياة اليومية في معرض جديد في بريطانيا، حيث يمكن للزوار أن يشاهدوا المصور والفنان نيكي فيسي وهو يعمل.



وافتُتح معرض "بروسيس" في كنت، بجنوب إنجلترا هذا الشهر ويعرض مجموعة فيسي من الصور المأخوذة بالأشعة السينية للبشر والسيارات وحقيبة يد وكاميرات وملابس.



ويضم المعرض غرفة مخصصة للأشعة السينية حيث يعمل فيسي (56 عاما) على أعماله الفنية، وهو ما يسمح للزوار بالانغماس في العملية الإبداعية.



وقال فيسي "عملي رسالة ضد السطحية فهو يُظهر كيف تُصنع الأشياء ومم تصنع فعلا"، مضيفا أنه لا يجري أي تعديلات على صوره بالبرامج الإلكترونية مثل فوتوشوب.



ويستخدم فيسي كاميرات تصوير متطورة بالأشعة السينية، تنتج صورا تجبر المشاهدين على إعادة تقييم تصوراتهم للأجسام والأشياء.



والمعرض مخصص في الوقت الحالي لأعمال فيسي، لكنه يخطط لعرض أعمال لفنانين آخرين خاصة أولئك الذين يتبنون نهجا بديلا لكيفية إبداع الأعمال الفنية.