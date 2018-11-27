مباحثات السيسي وولي العهد السعودي تتصدر وسائل الإعلام الدولية

تصدرت مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي عقدت اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية عناوين وسائل الإعلام العربية والدولية.



وعنونت قناة "سكاي نيوز" بالعربية الدولية عنوانا بارزا في مختلف خدماتها الإخبارية "السيسي: أمن السعودية جزء من الأمن القومي المصري"؛ حيث أكد الرئيس السيسي- خلال لقائه بولي العهد السعودي- أن أمن واستقرار المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأبرزت القناة تصريحات الرئيس السيسي- خلال اللقاء- والذي شدد فيها على عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية، مؤكدا حرص مصر على التعاون مع السعودية لمواجهة التطورات في الشرق الأوسط.



قناة "روسيا اليوم" الناطقة بالعربية وضعت تصريحات الرئيس السيسي وولي العهد على أوائل نشراتها الإخبارية على مدار اليوم.

وتحت عنوان "السيسي ومحمد بن سلمان يتمسكان بشروط مصالحة قطر ومواجهة تدخلات إيران" أشارت القناة إلى أن الرئيس السيسي عقد، اليوم الثلاثاء، جلسة مغلقة مع ولي العهد السعودي أكدا فيها عمق العلاقات المصرية السعودية ومواقفهما الواضح بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية.



وتحت عنوان "محمد بن سلمان والسيسي يتفقان على تعزيز التعاون لمواجهة التدخلات الخارجية"، أبرزت قناة "سي إن إن" بالعربية المباحثات التي تمت بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، وتأكيد كل منهما للأخر على عمق العلاقات بين القاهرة والرياض.



كما أبرزت القناة برقية الشكر التي وجهها ولي العهد للرئيس السيسي عقب انتهاء الزيارة والتي أكد فيها أن "المباحثات التي أجريناها أكدت العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".



قناة "العربية" الإخبارية وعلى مدار تغطيتها اليومية كان الخبر الأبرز فيها هو الزيارة والقمة السعودية المصرية بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي.

وقالت إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التقي اليوم الثلاثاء، الرئيس الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأفادت مراسلة "العربية" بأنه جرى التأكيد بين مصر والسعودية على مواجهة التدخلات الإيرانية، كما أفادت بتمسك السيسي ومحمد بن سلمان بشروط المصالحة مع قطر من دون أي تنازل.

قناة "الحدث" العربية أبرزت في جميع برامجها على مدار الساعة ونشراتها الإخبارية تفاصيل الزيارة والقمة التي كانت بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي.

واستعانت القناة بالعديد من الخبراء ورجال الفكر والمحللين السياسيين لمتابعة وتحليل مضمون التصريحات التي صدرت عقب انتهاء القمة بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان، كما نوهت بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي وجدها ولي العهد السعودي في بلده الثاني مصر.