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اقتصاد
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:00 ص

"التجارى الدولى": ملتزمون بتطبيق التعديلات الضريبية فور تشريعها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن كامل- اكرم عمران
dostor.org/2412496

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن البنك التجاري الدولي- مصر أكد التزامه بتطبيق التعديلات الضريبية المقترحة لأذون وسندات الخزانة فور إقرارها من مجلس النواب.

وأضاف البنك، في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إبقاء سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20%، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي البالغ 22.5%.

وحسب التجارى الدولى، تم الاتفاق بين اتحاد بنوك مصر ووزارة المالية على تطبيق التعديلات المقترحة على أذون وسندات الخزانة الجديدة ودون تطبيقها بأثر رجعي، على أن تحصل الوازرة الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.

كانت وزارة المالية أعلنت أمس عن اتفاقها مع اتحاد البنوك تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقرارها من مجلس النواب، فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى.

وقال البنك، أمس، إنه سيدرس تعديل قرار فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة، وتحديد تأثيره على القوائم المالية.

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