مائدة مستديرة نحو بيئة عمل آمنة للصحفيات في مصر

أعلن مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، صباح اليوم، عن تنظيم وعقد مائدة عمل لمناقشة حلول بناءة لإشكالية بيئة العمل غير الآمنة للصحفيات بمصر، ووضع مجموعة من التدابير والسياسات تتضمن حماية العاملات في المؤسسات الصحفية والإعلامية من أي شكل من أشكال العنف الجنسي، سواء في أماكن العمل أو في أعمالهم الميدانية.



تأتي هذه المائدة بالتعاون مع لفيف من الخبيرات والخبراء بمجال الصحافة والإعلام والقانون، لمناقشة ورقة سياسات.



ويحاول مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي بمشاركة الإعلاميين والصحفيين الوصول إلي صيغة نهائية لحزمة من السياسات، تتبناها الوسائل الإعلامية والصحفية، لضمان بيئة عمل آمنة وخالية من العنف الجنسي تجاه النساء العاملات بالوسائل الإعلامية.



وتأتي هذه المائدة في سياق أنشطة مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي الخاصة بحملة الستة عشر يومًا الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة، والتي يطلقها المركز في يوم 25 نوفمبر 2018 وتحمل عنوان(#قتلهم _التحرش).