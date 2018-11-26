اليوم.. السيسى يفتتح المؤتمر العربى الدولى الـ15 للثروة المعدنية

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الإثنين، المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية، والمعرض المصاحب له، والذى تعقد فعالياته بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام متصلة، برعاية الرئيس، ويرأس أعماله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي".



يشارك في افتتاح المؤتمر، الذى يعقد كل عامين في إحدى الدول العربية، عدد من وزراء الثروة المعدنية العرب وكبار المسئولين بالمنظمات والمؤسسات العربية، في مقدمتهم المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، والمهندسة هالة زواتى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور صالح عبدالله الجبورى وزير الصناعة والمعادن العراقى، والسيد عبدالرشيد محمد أحمد وزير البترول والمعادن بدولة الصومال، والسفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والمهندس عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.



ويحظى المؤتمر بمشاركة فاعلة من عدد كبير من الدول العربية التي لديها نشاط تعدينى مميز، وتضم الإمارات العربية المتحدة والسعودية وسلطنة عُمان والمغرب والأردن وتونس والجزائر والسودان وليبيا واليمن والصومال، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤسسات والكيانات العربية الدولية ذات الصلة بقطاع التعدين والخبراء والمهتمين بهذا المجال من الدول العربية، وبمشاركة خبراء التعدين من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وفرنسا وكندا في إطار العمل على تبادل الخبرات مع مختلف دول العالم، والاستفادة من تجاربها الناجحة في النشاط التعدينى، كما يشهد المؤتمرعلى مدار أيامه الثلاثة 12 جلسة نقاشية، واستعراضا لأوراق عمل بحثية تتناول كافة مجالات صناعة التعدين من الاستخراج حتى التصنيع، إضافة إلى التكنولوجيات المستخدمة في هذه الصناعة، كما سيناقش تعزيز دور الصناعات التعدينية في زيادة القيمة المضافة من الثروات التعدينية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير استغلال وتسويق الثروات المعدنية العربية، والتنسيق والتكامل العربي في تنفيذ المشروعات التعدينية، وتحقيق التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية، وتأهيل الكوادر البشرية العربية العاملة فى قطاع التعدين.