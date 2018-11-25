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الثقافة
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:52 م

الثقافة: دور الفنون يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
أ ش أ
dostor.org/2410981

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، إن دور الفنون الحقيقي يتمثل في المساهمة البناءة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر خلق أجيال فنية ترث عبقرية الرواد.

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، خلال افتتاحهما فعاليات ملتقى شباب أكاديمية الفنون الأول مساء الأحد.

وقالت إنها تشعر حقًا أن روح أكاديمية الفنون بمعاهدها السبعة عادت من جديد لتستعيد دورها الريادي وقيمها الخالدة متمثلة في روادها وانجازاتهم.

من جانبه، قال دكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية: "اليوم ندشن هذا المشروع الطموح فى أول دورة له لتكون فاتحة كتاب جديدة للإبداع والعمل والسعي لفن قادر على المنافسة والاستمرار والتطور المستديم كما يسعى الملتقى لفتح باب الحوار والمناقشات الحرة بين الأساتذة والطلاب في كافة التخصصات ودمج مواهب شباب الأكاديمية لتكوين فرق ابداع مشترك بين التخصصات المختلفة ليصبح الملتقى نواة لعمل دائم طوال العام".

ووجه الشكر لكل من ساهم وعمل بإخلاص على خروج الملتقى للنور بما يتناسب ومكانة أكاديمية الفنون العريقة.

وكرم الملتقى أبرز رموز أكاديمية الفنون فى مختلف التخصصات وهم: من المعهد العالي للفنون المسرحية المخرج المسرحي جلال الشرقاوي، ود.جلال حافظ، ومن المعهد العالي للموسيقى العربية د.فاطمة أحمد محمود، ود.استر اندراوس ومن المعهد العالي للسينما د.شوقي على محمد والمخرج محمد عبدالعزيز، ومن المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار) د.نبيلة عريان والموسيقار جمال سلامة، ومن المعهد للباليه عليه عبدالرازق، ود.ودود فيظى، ومن المعهد العالي للنقد الفني زين العابدين نصار ود.ناجى وديد فوزى ومن المعهد العالي للفنون الشعبية د.محمد عمران، والمخرج عبد الرحمن الشافعى.

ومن ضمن حضور الاحتفالية الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون وقدم الاحتفالية الفنانة لقاء سويدان.

بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي عن أكاديمية الفنون ومعاهدها واختتمت بحفل فني أحيته نسمة عبد العزيز عازفة آلة "الماريمبا" وفرقتها. وتختتم فعاليات الملتقى يوم الجمعة القادم بقاعة سيد درويش بتكريم عدد من مشاهير خريجي الأكاديمية فى مختلف التخصصات.

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