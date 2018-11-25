الحكومة الموريتانية تسعى لإنقاذ 16 مكتبة معرضة للتلف

دعت الحكومة الموريتانية، أصحاب 16 مكتبة في مدينة (ولاتة التاريية) شرق البلاد، إلى التعاون مع المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث، من أجل حفظ المخطوطات التي ما زالت معرضة للتلف في تلك المكتبات.



ونقلت الإذاعة الموريتانية، عن وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محمد، قوله- خلال زيارة لمعرض الكتب والمطبوعات المنظم ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة اليوم الأحد: "إن صيانة وحفظ هذه المخطوطات كتراث وطني مسئولية أصحاب المكتبات، لكن الحكومة، وبتوجيهات من رئيس البلاد محمد ولد عبدالعزيز".



وأضاف أن الدولة مستعدة لبذل كافة الجهود من أجل صيانة وحفظ المخطوطات ورقمنتها في المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث، مع منح إيصال إيداع ونسخة من المخطوط لملاك هذه المكتبات.