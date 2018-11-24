اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بغرفة عمليات رابعة
تنظر الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم إعادة إجراءات محاكمة متهم عاطف محمد حسن ابو العيد صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد بقضية "غرفة عمليات رابعة"
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين فى القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.