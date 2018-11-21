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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:10 م

"المسمارى": نمتلك أدلة على "تهريب أسلحة" من بلجيكا إلى ليبيا

العميد أحمد المسماري
العميد أحمد المسماري
عبير سليم
dostor.org/2405667

قال الناطق باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، إنهم يمتلكون أدلة ووثائق تم تأكيدها في تقارير حول تهريب أسلحة من بلجيكا إلى البلاد، الأمر الذى تم الإشارة له في وقت سابق.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، أن بلجيكا اعترفت بتزويد تنظيمات بهذه الأسلحة بعد شرائها من أرباح الاستثمارات الليبية البالغة 14 مليار دولار، لافتا إلى أنهم سيقاضون جميع الأطراف المرتبطة بهذه القضية.

واعتبر أن هذه العملية سرقة لأموال الليبيين، لإشعال فتيل الحرب الأهلية بالداخل الليبي، وإطالة الأزمة لأطول وقت ممكن.

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